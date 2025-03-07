На празднование Дня Росгвардии в Петербурге потратят до 4,1 млн рублей

Комитет по вопросам законности объявил конкурс на организацию концертной программы для торжественного мероприятия в честь празднования Дня Росгвардии, информация об этом появилась 6 марта на портале госзакупок. На эти цели готовы выложить до 4,1 млн рублей.

Концерт состоится 27 марта, непосредственно в праздничный день. Подрядчику предстоит разработать сценарий мероприятия, украсить сцену и обеспечить звуковое и световое оборудование. Зал предполагается украсить флагами России, Петербурга, Ленобласти и Росгвардии.

Выступать на сцене предстоит известным эстрадным исполнителям. В описании объекта закупки перечислены Василий Герелло, Михаил Боярский, Роман Юрченко и казачий ансамбль "Атаман". Вести программу должен будет популярный артист.

"Мероприятие должно соответствовать тематике Дня войск национальной гвардии Российской Федерации. Сценарий проведения мероприятия должен быть разработан режиссером-постановщиком с опытом работы проведения концертов в Санкт-Петербурге", — говорится в технической документации.

Ранее стало известно о том, что Петербург выделит до 108 млн рублей на организацию экспозиции и проведения мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума. До этого Контрольно-счетная палата выразила готовность выложить до 4 млн рублей на сувенирные гравюры, чайные пары и книги к ее 30-летию.

Фото: ЗАКС.Ру