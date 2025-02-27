КСП потратит до 4 млн рублей на гравюры, подарочную посуду и книгу о себе

До 4 млн рублей намерена потратить Контрольно-счетная палата на изготовление сувенирных гравюр, чайных пар и издание книги к своему 30-летию, следует из информации на портале госзакупок. Электронные аукционы были объявлены 26 февраля, прием заявок по ним продлится до 6 марта.

Дороже всего в КСП оценили изготовление гравюр к 30-летию создания органа. За 150 сувенирных изделий чиновники готовы выложить до 1,8 млн рублей. Сами гравюры должны быть выполнены на латунных пластинах размером 28,5х21 см, приклеенных на паспарту с имитацией дерева и декоративной рамкой. Изображения представляют собой коллаж с видом Исаакиевского собора, здания КСП, ее символики и надписи "30 лет".

Изготовление 400 памятных книг к юбилею КСП обойдется в сумму, не превышающую 1,25 млн рублей. В описании изданий обращает на себя внимание описание обложки: она должна быть темно-синей, изготовленной из искусственной кожи с эффектом Nubuk touch. По условиям закупки, заказчик должен передать исполнителю тексты и изображения на тему истории контрольно-ревизионных органов России XVII-XIX веков вместе с материалами о 30-летней работе КСП. На их основе исполнитель должен подготовить макет и затем отпечатать необходимое количество изданий.

Наконец, за 920 тысяч рублей КСП намерена получить 200 чайных пар с собственной символикой и видами достопримечательностей Петербурга. Чашки и блюдца должны быть изготовлены из фарфора и уложены в коробы из микрогофрокартона.

Свое 30-летие КСП будет праздновать предстоящей весной. Датой основания палаты считается 26 мая 1995 года, когда был подписан региональный закон, регламентирующий ее деятельность. В число задач КСП входит, в том числе, контроль за расходованием бюджетных средств, экспертиза законопроектов о бюджете, аудит в сфере закупок.

Неделей ранее стало известно о планах администрации губернатора потратить до 5,2 млн рублей на закупку подарочных изданий о Петербурге. До этого Заксобрание объявило конкурс на поставку подарочных термосов на общую сумму до 2,5 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру