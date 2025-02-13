ЗакС готов потратить до 2,5 млн рублей на термосы

Законодательное собрание Петербурга разместило извещение об электронном аукционе на поставку сувенирных подарочных наборов. Информация о тендере появилась 13 февраля на сайте госзакупок.

Из аукционной документации следует, что ЗакС планирует закупить 500 сувенирных наборов, состоящих из вакуумного термоса и трех кружек синего цвета. Наборы должны быть упакованы в подарочную коробку с изображением Мариинского дворца и названием парламента Петербурга. Начальная цена контракта – 2,5 млн рублей, стоимость одного набора составляет чуть больше 5 тысяч рублей.

фото из техзадания закупки

Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 21 февраля. ЗакС рассчитывает получить товар в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что в январе ЗакС заключил контракт на поставку подарочных чайных наборов за 2,2 млн рублей. Такую же сумму петербургский парламент собирался потратить на сувенирные наборы с шарфами и зонтиками.

фото ЗАКС.Ру