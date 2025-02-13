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Новости 16:31

ЗакС готов потратить до 2,5 млн рублей на термосы

фото ЗакС политика ЗакС готов потратить до 2,5 млн рублей на термосы

Законодательное собрание Петербурга разместило извещение об электронном аукционе на поставку сувенирных подарочных наборов. Информация о тендере появилась 13 февраля на сайте госзакупок. 

Из аукционной документации следует, что ЗакС планирует закупить 500 сувенирных наборов, состоящих из вакуумного термоса и трех кружек синего цвета. Наборы должны быть упакованы в подарочную коробку с изображением Мариинского дворца и названием парламента Петербурга. Начальная цена контракта – 2,5 млн рублей, стоимость одного набора составляет чуть больше 5 тысяч рублей.

фото из техзадания закупки

Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 21 февраля. ЗакС рассчитывает получить товар в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что в январе ЗакС заключил контракт на поставку подарочных чайных наборов за 2,2 млн рублей. Такую же сумму петербургский парламент собирался потратить на сувенирные наборы с шарфами и зонтиками.  

фото ЗАКС.Ру


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