Вице-губернатор Звоник встретился с представителями РПЦ

Курирующий в правительстве Петербурга вопросы здравоохранения вице-губернатор Константин Звоник провел встречу с представителями петербургской епархии Русской православной церкви протоиреем Николаем Брындиным и иереем Феодосием Амбарцумовым. Собравшиеся обсудили усиление сотрудничества РПЦ и администрации города в вопросах здравоохранения и социального обслуживания, рассказал чиновник в своем telegram-канале 15 марта.

"Благодаря общим усилиям в городе уже реализуется более 50 соцпроектов. Среди них — помощь женщинам в кризисе на грани аборта, людям с наркотической и алкогольной зависимостями, детям-сиротам, бездомным и многим другим социально незащищенным петербуржцам, которые нуждаются в нашей заботе", - написал Звоник.

Судя по опубликованным фотографиям, кроме представителей церкви на встрече присутствовали представители различных комитетов. В частности, врио комитета по здравоохранению Юрий Шишкин, зампредседателя комитета по труду и занятости Олег Довганюк, зампред комитета по физической культуре Евгений Гагонин, а также первый заместитель главы комитета по соцполитике Галина Колосова.

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал о внесенном на рассмотрение городского парламента законопроекте о запрете склонения к абортам. Депутаты предлагают штрафовать граждан за понуждение к прерыванию беременности на сумму до 5 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото Константин Звоник