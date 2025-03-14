В Петербурге хотят ввести штрафы за склонение к абортам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли в парламент законопроект о введении штрафов за склонение к аборту, обратил внимание ЗАКС.Ру. За понуждение беременной женщины к прерыванию беременности предлагают штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Инициативу подготовили члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Антон Соловьев и Константин Чебыкин. Документ доступен в базе законопроектов на сайте парламента - он был зарегистрирован 12 марта.

"Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана", - говорится в законопроекте.

Авторы инициативы отмечают, что информирование о наличии медицинских оснований для прерывания беременности от компетентных лиц, например, врача, не будет считаться склонением к аборту.

Норму хотят закрепить в городском законе об административных правонарушениях. Для физических лиц предлагается ввести штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Ответственность за склонение к аборту может наступить вне зависимости от того, была ли прервана беременность, отмечается в законе.

В пояснительной записке депутаты уточнили, что инициативу вносят "в целях укрепления института семьи и материнства, повышения рождаемости, снижения количества абортов и социальной защиты беременных женщин, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций".

Похожие санкции за склонение к аборту уже действуют в ряде регионов России - норма действует более чем в 10 субъектах. На днях, например, аналогичный законопроект внесли в Рязанскую областную думу.

Напомним, в конце 2024 года вопрос об исключении абортов из перечня услуг, предоставляемых за счет средств ОМС, поднял на заседании правительства города депутат Государственной думы Михаил Романов. Тогда представитель комитета по здравоохранению заявил, что эта тема "прорабатывается", однако позде чиновники опровергли эти слова, сославшись на то, что этот вопрос выходит за рамки компетенций городских властей.

Константин Леньков / Фото Смольный