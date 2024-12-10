В комздраве Петербурга заявили, что не работают над исключением абортов из ОМС

Врио главы комитета по здравоохранению Петербурга Юрий Шишкин уточнил, что в его ведомстве не рассматривают возможность исключения абортов из системы ОМС, передает "Фонтанка.ру". Ранее 10 декабря на заседании городского правительства он говорил, что "вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях".

"Городской комитет по здравоохранению не рассматривает и не прорабатывает возможность исключения абортов из системы ОМС. Данный вопрос не относится к компетенции городских властей и может решаться исключительно на федеральном уровне", - цитирует издание слова чиновника.

С предложением сделать Петербург первым городом в стране, исключившим аборты из ОМС на заседании городского правительства выступил депутат Госдумы Михаил Романов. В ответ на это Шишкин в ходе мероприятия произнес: "Довольно актуальную тему вы озвучили. Вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях и думаю, что мы придем к этому заключению".

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