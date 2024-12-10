"Вопрос прорабатывается": В Смольном думают об исключении абортов из ОМС

На заседании правительства Петербурга 10 декабря обсудили возможность исключения аборта из перечня услуг, оказываемых за счет средств фонда ОМС. С таким предложением к председателю комитета по здравоохранению Юрию Шишкину обратился депутат Государственной думы Михаил Романов. Парламентарий выступил с предположением, чтобы Петербург мог бы стать первым городом, который бы отказался от абортов за счет ОМС.

- Довольно актуальную тему вы озвучили. Вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях и думаю, что мы придем к этому заключению, - заявил Шишкин.

Каких-либо конкретных сроков глава комздрава не назвал. Он отметил, что сейчас в Петербурге принимаются меры для ужесточения оборота препаратов для прерывания беременности. В частности, Шишкин упомянул, что сейчас все соответствующие медикаменты можно приобрести только по назначению врача. Также за расходом таких средств в учреждениях следят с помощью единой информационной системе.

Романов в своем заявлении ссылался на мнение РПЦ по этому вопросу. В церкви, напмним, к абортам относятся резко негативно. Сейчас в ряде регионов разрабатываются различные меры, которые должны стимулировать отказы от абортов. В Псковской области, например, ввели штрафы за склонение к абортам.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ