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Новости 10:56

"Вопрос прорабатывается": В Смольном думают об исключении абортов из ОМС

фото ЗакС политика "Вопрос прорабатывается": В Смольном думают об исключении абортов из ОМС

На заседании правительства Петербурга 10 декабря  обсудили возможность исключения аборта из перечня услуг, оказываемых за счет средств фонда ОМС. С таким предложением к председателю комитета по здравоохранению Юрию Шишкину обратился депутат Государственной думы Михаил Романов. Парламентарий выступил с предположением, чтобы Петербург мог бы стать первым городом, который бы отказался от абортов за счет ОМС. 

- Довольно актуальную тему вы озвучили. Вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях и думаю, что мы придем к этому заключению, - заявил Шишкин. 

Каких-либо конкретных сроков глава комздрава не назвал. Он отметил, что сейчас в Петербурге принимаются меры для ужесточения оборота препаратов для прерывания беременности. В частности, Шишкин упомянул, что сейчас все соответствующие медикаменты можно приобрести только по назначению врача. Также за расходом таких средств в учреждениях следят с помощью единой информационной системе. 

Романов в своем заявлении ссылался на мнение РПЦ по этому вопросу. В церкви, напмним, к абортам относятся резко негативно. Сейчас в ряде регионов разрабатываются различные меры, которые должны стимулировать отказы от абортов. В Псковской области, например, ввели штрафы за склонение к абортам.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.РУ


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Упоминаемые персоны
Романов Михаил Валентинович 




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