Псковские депутаты приняли закон, запрещающий склонение к абортам

Псковское областное собрание депутатов приняло законодательную инициативу, вводящую административные наказания за склонение женщин к абортам. В начале месяца ее анонсировал губернатор Михаил Ведерников.

На заседании 25 декабря против документа проголосовал только один депутат - "яблочник" Артур Гайдук. Он считает, что вводимый запрет нарушает права личности.

"Запретительные меры никогда не приводили к повышению рождаемости", - произнес он.

Согласно новому закону, "склонение" может обернуться для гражданина юридической ответственностью даже в случае, если предлагаемый им аборт в итоге не был сделан. Физических лиц собираются штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица заплатят от десяти до тридцати тысяч, а юрлица - от тридцати до пятидесяти тысяч.

Публичная дискуссия об абортах и возможностях их запрета на официальном уровне обострилась нынешней осенью. На итоговой "прямой линии" с населением президент Владимир Путин сказал, что подобных запретов в настоящее время в стране не существует и что права женщин должны соблюдаться.

Фото: ЗАКС.Ру