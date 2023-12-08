Ведерников предложил запретить в Псковской области склонение к абортам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес на рассмотрение регионального Заксобрания проект закона о запрете склонения женщин к совершению абортов. В своем Telegram-канале чиновник аргументировал необходимость инициативы "непростой демографией" в области.

"Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Псковской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. <...> Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности запрещается", — говорится в проекте документа, приложенном Ведерниковым к посту.

Под склонением к аборту предлагается понимать понуждение женщины к прерыванию беременности "путем уговоров, предложений, подкупа, обмана". В то же время под действие закона не подпадает информирование о медицинских показаниях к процедуре. Наказание за склонение к аборту будет регламентироваться в соответствии с региональным законом об административных правонарушениях.

В то же время Ведерников отметил в своем канале, что "одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход". В связи с этим он предложил установить поощрения для медиков, убедивших беременных отказаться от аборта. Также он высказался за то, чтобы "добавить новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин (1 тысячу и 1,5 тысячи рублей ежемесячно на питание)".

Идею премировать врачей, отговаривающих женщин от абортов, высказал в начале недели вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости снизить градус риторики об абортах и высказалась о рисках, которыми чревато их запрещение.

Фото: kremlin.ru