Разумишкину доверили сделать полуденный выстрел в честь Дня работника ЖКХ

Традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона 15 марта сделал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, который курирует в правительстве Петербурга блок ЖКХ. Компанию ему составил председатель жилищного комитета Денис Удод и зампред Общественной палаты города Георгий Абелев. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, который в России отмечается 16 марта.

"Сегодняшний выстрел был в честь приближающегося праздника — Дня работника жилищно-коммунального хозяйства, всех тех, кто трудится в этой сфере, делая наш город чистым и комфортным для жизни. С уважением и благодарностью к вашему труду! С наступающим праздником! Всем хорошего настроения!", - написал Разумишкин в своем Telegram-канале.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что место проведения полуденного выстрела в скором времени могут перенести на другую площадку на территории Петропавловской крепости. К такому решению пришли из-за предстоящего ремонта Нарышкина бастиона. Законопроект о переносе места уже внесли в Законодательное собрание.

Константин Леньков / Фото из Tekegram-канала Евгения Разумишкина