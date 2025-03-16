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Новости 10:48

Бастрыкин прочитал лекцию для студентов СПбГУ

фото ЗакС политика Бастрыкин прочитал лекцию для студентов СПбГУ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с лекцией перед студентами СПбГУ, сообщила вечером 15 марта пресс-служба силового ведомства. Выступление было посвящено расследованию преступлений коррупционной и террористической направленности.

Лекция состоялась в рамках элективного курса "Розыск. Дознание. Следствие". Говоря о коррупционных преступлениях, Бастрыкин перечислил их виды и основные способы и мотивы совершения. Помимо этого, он озвучил данные по возмещению ущерба в этой сфере.

"Особый интерес у студентов вызвала часть лекции, посвященная  расследованию преступлений террористического  характера", — отметили в Следкоме.

Среди прочего, глава СК поведал о наиболее резонансных террористических преступлениях, включая теракт в "Крокус Сити Холле". Помимо этого, он коснулся проблемы международного терроризма.

Это не первое выступление Бастрыкина перед студентами СПбГУ. Месяцем ранее, в середине февраля, он уже читал лекцию учащимся. В тот раз его появление произошло в рамках элективного курса "Расследование преступлений повышенной общественной опасности".

Фото: ЗАКС.Ру


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