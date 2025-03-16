Беглов и Бельский поздравили с праздником работников ЖКХ

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратились с приветствиями к работникам сферы ЖКХ в их праздник, который отмечается 16 марта. Поздравления от их имени опубликованы на сайтах Смольного и Заксобрания соответственно.

"Поздравляю с праздником всех, кто трудится в этих очень важных для каждого жителя нашего города сферах. <...> Мы благодарны всем, кто хранит традиции Санкт-Петербурга — культурной столицы России, создает комфорт и уют в домах, делает чистыми и ухоженными дворы, вносит свой вклад в выполнение жилищных программ", — говорится в поздравлении от имени Беглова.

В опубликованном тексте говорится, что за последние пять лет объем программы капитального ремонта увеличился в Петербурге более чем в два раза. В частности, за прошедший год в городе были отремонтированы 430 крыш и 191 фасад, а также модернизированы почти 1,4 тысячи инженерных систем. Помимо этого, в 2024 году реставрационные и иные работы охватили 168 домов со статусом объектов культурного наследия.

Всего в Петербурге насчитывается 24 тысячи многоквартирных домов, обслуживанием которых занимаются свыше 40 тысяч человек, следует из поздравления Беглова.

В свою очередь, Бельский назвал сферу ЖКХ "одной из самых сложных и динамичных в Петербурге". "Внедрение новых технологий, проведение реформы коммунальной отрасли, модернизация систем благоустройства и уборки территорий — всё это направлено на повышение эффективности оказываемых услуг", — отмечает спикер в распространенном поздравлении.

Днем ранее вице-губернатор Евгений Разумишкин выполнил традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона в честь Дня работника жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с ним участие в мероприятии приняли глава жилищного комитета Денис Удод и зампред Общественной палаты города Георгий Абелев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру