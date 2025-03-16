На Невском проспекте из горящей квартиры спасли женщину

Из горящей квартиры в доме № 106 по Невскому проспекту пожарные спасли женщину, сообщили 16 марта в ГУ МЧС по Петербургу. Еще восемь человек были эвакуированы с места возгорания.

Сообщение о пожаре поступило спасателям минувшим утром, горела четырехкомнатная квартира на пятом этаже. В результате происшествия выгорела комната площадью 20 квадратных метров, пожару был присвоен дополнительный номер 1-Бис. Спустя час после поступления сигнала возгорание было локализовано.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — сообщили в ГУ МЧС.

Причины пожара будут выяснять дознаватели ведомства.

В начале марта после пожара в здании бывшего пивзавода на Курляндской улице оказались затоплены помещения гуманитарного центра. В результате произошедшего погиб человек.

Андрей Казарлыга, фото: МЧС Санкт-Петербурга / Telegram