Февральская выдача кредитных карт в России упала до минимума с 2021 года

В минувшем феврале жители России оформили в банках 1 млн кредитных карт, сообщило 16 марта РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Скоринг бюро". Как отмечается, это минимум с 2021 года. При этом средний размер лимита по картам увеличился, так что по итогам месяца общий объем средств по выданным картам составил 110,7 млрд рублей. Это на 0,9 % превышает показатели первого месяца 2025 года.

Совокупное количество выданных в феврале кредиток оказалось на 4 % ниже, чем в январе и в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. Меньше кредитных карт было выдано только в январе 2021 года, когда россияне оформили 893,9 тысячи карт.

В то же время до 109,9 тысячи рублей увеличился средний размер лимита по кредитной карте. Это на 5,4 тысячи рублей больше, чем в январе.

Глава "Скоринг бюро" Олег Лагуткин предположил, что в ближайшее время объем выдачи кредиток не будет сильно меняться. По его словам, сейчас банки стали разборчивее при выборе клиентов и предоставляют их "потребителям с более высоким уровнем дохода".

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о том, что льготные образовательные кредиты под 3 % в вузах уже в 2025 году оставят только на приоритетные направления.

Андрей Казарлыга, фото: pixabay