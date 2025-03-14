Фальков: Образовательные кредиты оставят только на приоритетные направления

Льготные образовательные кредиты под 3 % оставят только на приоритетные для российской экономики направления, передает 14 марта ТАСС заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова. По словам чиновника, правила поменяются уже в 2025 году.

"Если раньше мы давали [образовательный кредит] на все без исключения специальности и направления, то сейчас только на приоритетные направления с этого года", — заявил Фальков.

Министр назвал образовательный кредит "очень хорошим инструментом", который дается "на очень комфортных условиях". Он добавил, что основные выплаты по такому кредиту должны происходить уже после завершения вуза, а во время обучения они минимальны и посильны "даже для студента".

Как отмечает ТАСС, ранее Фальков говорил о том, что сейчас более трети подобных кредитов выдается на обучение юристов и экономистов, что не соответствует реальным кадровым потребностям.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила "уменьшать наборы в высшие учебные заведения" иногородних студентов в Москве, Петербурге и Казани. После этого сенатор Андрей Клишас заявил, что глава СФ не предлагала ограничивать права абитуриентов из регионов.

Фото: сайт Минобрнауки