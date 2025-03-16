Семь мостов разведут в Петербурге на следующей неделе

В период с с 17 по 23 марта в Петербурге состоятся технические разводки семи мостов через Неву, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Разводки состоятся в ночи на 18, 19, 20 и 22 марта.

Так, в ночи на 18 и 19 марта разведут Благовещенский мост (с 01:25 до 05:00), Литейный мост (с 01:40 до 04:45) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10). В ночи на 20 и 22 марта разведут Дворцовый мост (с 01:10 до 04:55), Биржевой мост (с 02:00 до 04:55), Большеохтинский мост (с 02:00 до 05:00) и Володарский мост (с 02:00 до 05:30).

"Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время", — предупредили в КРТИ.

О начале плановых технических разводок мостов стало известно в начале уходящей недели. Как сообщали в КРТИ, первым на очереди оказался мост Александра Невского, разводка которого намечалась в ночь с 11 по 12 марта. Предыдущий сезон навигации завершился в середине ноября 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру