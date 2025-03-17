В Госдуме поддержали увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта, утверждающего новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства на срок более трех месяцев, сообщил 17 марта ТАСС. Инициатива предполагает штрафы до 20 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в середине февраля. Согласно ему, если гражданин не сообщит о смене места пребывания на срок более трех месяцев в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, и переезд не будет подтвержден регистрацией, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

На данный момент размер штрафа за несообщение о переезде без подтверждения регистрацией составляет от 1 до 5 тысяч рублей. При этом в нынешней формулировке статьи не прописывается срок, на который переехал человек.

Напомним, что в начале февраля законопроект поддержали в правительстве. При этом там отметили, что инициатива не в полной мере соответствует положениям Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру