Калужский депутат призвал женщин носить мини-юбки для повышения демографии

Депутат думы города Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал жительниц города чаще носить мини-юбки для увеличения рождаемости. Соответствующий пост Руденко опубликовал на своей странице "ВКонтакте" 16 марта.

"Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России", - написал депутат.

На его слова уже ответил депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов. По его мнению, обсуждать слова Руденко нет смысла, а его высказывание не заслуживает депутатского статуса.

"Вот тут депутат, я не знаю, что у него: может, весна наступила пораньше или гормон взыграл. <…> Если бы он был стендап-комиком каким-то, то, вполне возможно, кто-то бы даже посмеялся. Над неудачными шутками тоже смеются. <…> Всерьез обсуждать — это, конечно, себя не уважать" - заявил Милонов.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в начале февраля в отставку ушла директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре. В конце января он предложила вернуть школьные дискотеки для повышения демографии. Несмотря на то, что ее высказывание вызвало негативную реакцию, Агре заявила, что ее уход не связан с этим.

Анастасия Луценко, фото: unsplash