Беглов наградил Плугина за заслуги перед городом

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина знаком отличия "За заслуги перед Санкт‑Петербургом", сообщила 17 марта пресс-служба главы города.

Вручение награды Плугину приурочено к его 50-летию. Как говорится в публикации, он был удостоен знака отличия за весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка в Петербурге. Губернатор поздравил начальника ГУ МВД с юбилеем и получением награды, а также пожелал новых успехов в служении стране и городу.

Роман Плугин возглавляет ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с 2019 года. До этого он в течение 13 лет трудился в Москве и Московской области. С 2013 года по 2019 год Плугин был начальником УВД по Южному административному округу Москвы, в 2011 году замещал начальников УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы и по Северо-Восточному административному округу. Родился в семье Юрия Плугина, возглавлявшего УВД по Мурманской области с марта 1997 года по декабрь 2001 года.

Ранее ЗАКС.Ру писал о выступлении Плугина в Заксобрании Петербурга, в ходе которого он представил доклад по итогам работы полиции в 2024 году, а также ответил на вопросы парламентариев.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру