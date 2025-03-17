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Новости 17:57

Депутаты ЗакСа доставили в зону СВО очередной груз

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа доставили в зону СВО очередной груз

Четверо депутатов Законодательного собрания Петербурга сопроводили конвой грузов для военнослужащих Ленинградского полка в зону проведения специальной военной операции. В 21-ю по счету поездку в новые регионы отправились члены фракции "Единая Россия" Анастасия Мельникова, Вера Сергеева, Константин Чебыкин и Александр Малькевич, сообщили в пресс-службе парламента 17 марта. 

В составе груза были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также письма, теплые вещи и квадроцикл, который перед отправкой освятили во дворе Орденского собора Святого апостола Андрея Первозванного. Часть груза была собрана в рамках программы "Тепло для героя". 

Судя по социальным сетям парламентариев, депутаты отправились в поездку на выходных. По дороге конвой сделал остановку в городе Валуйки на юге Белгородской области. Там для местных жителей прошел концерт с участием артистов Мариинского театра. 

Напомним, петербургские депутаты регулярно посещают зону СВО. Например, председатель парламента Александр Бельский встречался с военными из Петербурга в январе 2025 года. Фото: Законодательное собрание Петербурга

Константин Леньков / Фото: Законодательное собрание Петербурга


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Сергеева Вера Владимировна 
Чебыкин Константин Александрович 




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