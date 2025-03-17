Суд прекратил разбирательство по делу об угрозах убийством фельдшеру

Невский районный суд прекратил уголовное дело об угрозах убийством фельдшеру скорой помощи в связи с выполнением ей должностных обязанностей (п. б ч. 2 ст. 119 УК РФ), сообщила 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Произошло это по просьбе пострадавшей в связи с примирением сторон.

По версии обвинения, в ночь на 3 октября 2024 Сергей Варец в нетрезвом виде угрожал ножом возле дома № 15 по Искровскому проспекту фельдшеру скорой помощи. В частности, он якобы сказал медику "Убью!" и замахнулся клинком складного ножа.

"Потерпевшая в судебном заседании просила прекратить уголовное дело в отношении Вареца в связи с примирением сторон, поскольку фигурант принес свои извинения, загладил ущерб", — рассказали в судебной пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что Октябрьский районный суд приговорил к году ограничения свободы двух фигуранток дела о пищевом отравлении 36 человек во время Единого дня голосования в сентябре 2024 года. Обе подсудимые признали вину.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру