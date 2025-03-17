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Новости 17 марта, 19:40

Суд прекратил разбирательство по делу об угрозах убийством фельдшеру

фото ЗакС политика Суд прекратил разбирательство по делу об угрозах убийством фельдшеру

Невский районный суд прекратил уголовное дело об угрозах убийством фельдшеру скорой помощи в связи с выполнением ей должностных обязанностей (п. б ч. 2 ст. 119 УК РФ), сообщила 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Произошло это по просьбе пострадавшей в связи с примирением сторон.

По версии обвинения, в ночь на 3 октября 2024 Сергей Варец в нетрезвом виде угрожал ножом возле дома № 15 по Искровскому проспекту фельдшеру скорой помощи. В частности, он якобы сказал медику "Убью!" и замахнулся клинком складного ножа.

"Потерпевшая в судебном заседании просила прекратить уголовное дело в отношении Вареца в связи с примирением сторон, поскольку фигурант принес свои извинения, загладил ущерб", — рассказали в судебной пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что Октябрьский районный суд приговорил к году ограничения свободы двух фигуранток дела о пищевом отравлении 36 человек во время Единого дня голосования в сентябре 2024 года. Обе подсудимые признали вину.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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