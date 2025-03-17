Суд приговорил к ограничению свободы фигуранток дела об отравлениях на УИК

Октябрьский районный суд огласил приговор сотрудницам АО "Артис — Детское питание" по делу о пищевых отравлениях на избирательных участках во время выборов в сентябре 2024 года, сообщила 17 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Оксана Ольховикова и Ольга Андрианова были признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ), каждую из них приговорили к одному году ограничения свободы.

Как установил суд, Ольховикова и ее подчиненная Андрианова, "имея умысел на нарушение санитарно-эпидемиологических правил", не обеспечили должным образом прохождение сотрудниками ежедневного осмотра на наличие признаков инфекционных заболеваний и необходимую периодичность уборки, дератизации и дезинфекции помещений и инвентаря, используемых при приготовлении пищи. В результате были допущены сотрудники, в чьих анализах лаборатория выявила показатели S. aureus (золотистого стафилококка).

"Инфицированные сотрудники приготовили обеды, предназначенные для членов избирательных комиссий, и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории участковых избирательных комиссий, передали указанную инфекцию в ингредиенты, используемые для приготовления готовых блюд", — уточнили в судебной пресс-службе.

Источниками заражения послужили такие блюда, как отварной рис с белой рыбой под соусом и салат оливье. Пострадавшими от пищевого отравления были признаны 36 человек.

Ольховикова и Андрианова признали вину. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены, отметила судебная пресс-служба.

О пищевом отравлении на избирательных участках, расположенных на территории Адмиралтейского и Кировского районов, стало известно 7 сентября, во второй день трехдневного голосования. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В середине сентября Петроградский районный суд приостанавливал работу "Артис — Детское питание" на 90 дней.

В прошедшем сентябре в рамках Единого дня голосования в Петербурге состоялись выборы губернатора и депутатов в 110 муниципалитетах, а также довыборы в Законодательное собрание по 18-му избирательному округу.

Андрей Казарлыга, фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга