Суд приостановил работу компании по делу о пищевом отравлении на УИКах

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности АО "Артис-Детское питание" по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ), сообщили 16 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Дело было заведено после пищевых отравлений на избирательных участках в ходе минувших выборов.

Как установил суд, 7 сентября в компании прошла проверка в связи с инцидентом. Ревизия выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, нехватку холодильного оборудования, несоблюдение условий хранения продуктов в сухой кладовой, наличие насекомых и ряд других нарушений.

"В пробах "Куриное филе полуфабрикат", "Шашлык куриный маринованный", "Полуфабрикат котлета" обнаружены бактерии рода Salmonella, в пробе "Фарш мясной размороженный" обнаружены бактерии также рода Salmonella и бактерии вида Listeria monocytogenes", — отдельно уточнили в пресс-службе судов.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления работы компании сроком на 90 дней.

О пищевом отравлении на избирательных участках стало известно 7 сентября. Позже суд назначил запрет определенных действий заведующей производством в компании. По данным Следственного комитета, с жалобами в медицинские организации обратились около 30 человек.

Фото: ЗАКС.Ру