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Суд определил меру пресечения подозреваемой по делу об отравлении на УИК

фото ЗакС политика Суд определил меру пресечения подозреваемой по делу об отравлении на УИК

Октябрьский районный суд Петербурга назначил меру пресечения заведующей производством отдела организации питания АО "Артис-Детское Питание" Ольге Андриановой, сообщила 9 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Жительница города подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) из-за пищевого отравления на избирательных участках.

Как сообщили в судебной пресс-службе, Андрианова не приняла должные меры к соблюдению санитарных правил при поставке питания сотрудников УИК и полицейских в Адмиралтейском районе, что привело к пищевому отравлению не менее пяти человек. Действовала она при этом якобы "из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении выполнить свои обязательства перед заказчиком".

"Суд избрал Андриановой до отмены или изменения меры пресечения запрет общения с обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями, потерпевшими по уголовному делу, за исключением близких родственников", — говорится в распространенном сообщении.

О пищевом отравлении на избирательных участках стало известно 7 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с произошедшим. В понедельник стало известно о задержании подозреваемой по делу. Всего, по данным СК, пострадавшими проходят около 30 человек.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга


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