Суд определил меру пресечения подозреваемой по делу об отравлении на УИК

Октябрьский районный суд Петербурга назначил меру пресечения заведующей производством отдела организации питания АО "Артис-Детское Питание" Ольге Андриановой, сообщила 9 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Жительница города подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) из-за пищевого отравления на избирательных участках.

Как сообщили в судебной пресс-службе, Андрианова не приняла должные меры к соблюдению санитарных правил при поставке питания сотрудников УИК и полицейских в Адмиралтейском районе, что привело к пищевому отравлению не менее пяти человек. Действовала она при этом якобы "из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении выполнить свои обязательства перед заказчиком".

"Суд избрал Андриановой до отмены или изменения меры пресечения запрет общения с обвиняемыми, подозреваемыми, свидетелями, потерпевшими по уголовному делу, за исключением близких родственников", — говорится в распространенном сообщении.

О пищевом отравлении на избирательных участках стало известно 7 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с произошедшим. В понедельник стало известно о задержании подозреваемой по делу. Всего, по данным СК, пострадавшими проходят около 30 человек.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга