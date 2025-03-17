В Петербурге увеличат финансирование коммунальной инфраструктуры

В 2025 году в Петербурге на 20 % увеличат финансирование коммунальной инфраструктуры и энергетики, сообщили 17 марта в администрации губернатора по итогам рабочего совещания Александра Беглова с членами городского правительства. Если в 2024 году финансирование соответствующей госпрограммы составило 101,7 млрд рублей, то в наступившем году оно запланировано на уровне 121,1 млрд рублей.

В прошлом году в Петербурге построили или обновили 259 объектов теплоснабжения. Как отметили в Смольном, это позволило на 9 % сократить потери в тепловых сетях. При этом целевой показатель был установлен на уровне 9,5 %.

Помимо этого, в 2024 году в городе реконструировали и капитально отремонтировали 1 379 км электросетей и 62,2 км сетей водоснабжения, а также 70,9 км сетей водоотведения.

"Губернатор Александр Беглов поручил органам власти и организациям ужесточить контроль за выполнением требований по защите энергетического комплекса Петербурга от террористических угроз", — также рассказали в Смольном по итогам совещания.

В конце февраля сообщалось о том, что транспортные предприятия Петербурга усилили защиту от террористических угроз. На совещании Оперативного штаба Беглов заявлял тогда, что ситуация в городе стабильна, однако имеет тенденцию к усложнению.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру