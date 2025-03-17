ГД рассмотрит в приоритетном порядке проект о дне завершения Ленинградской битвы

Инициатива об установлении даты завершения Ленинградской битвы (9 августа) в качестве дня воинской славы будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке, заявил 17 марта ее председатель Вячеслав Володин. По его словам, это может произойти уже в среду, 19 марта.

"Законопроект обсудим в приоритетном порядке. Будем предлагать рассмотреть его в первом чтении и в целом в среду, 19 марта", — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Сам проект был внесен на рассмотрение Думы президентом Владимиром Путиным 11 марта. Официальной датой завершения Ленинградской битвы установлено 9 августа 1944 года — день, когда командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции. Как отмечается в пояснительной записке к внесенному проекту, по итогам битвы была снята угроза не только для Ленинграда, но также освобождены Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Карелия, а также ликвидировано "финское блокадное звено".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру