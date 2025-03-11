Путин предложил объявить дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о признании дня окончания Ленинградской битвы (9 августа) днем воинской славы. Карточка инициативы появилась в базе нижней палаты парламента 11 марта.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет значение Ленинградской битвы, самого длительного сражения времен Великой Отечественной войны, и увековечит подвиг защитников города. В записке подчеркивается, что по итогам сражения была не только снята угроза для Ленинграда, но и освобождены Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия.

Ленинградская битва длилась более трех лет – с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она включила в себя оборонительные и наступательные операции советской армии, направленные на защиту Ленинграда и освобождение близлежащих территорий.

В конце января ЗАКС.Ру писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов представил президенту проект мемориала, посвященного участникам Ленинградской битвы, который планируется возвести на Пулковских высотах. По словам Беглова, мемориальный комплекс создается по инициативе ветеранов, блокадников и других жителей города.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля