В Ленобласти пресекли крупное хищение нефтепродуктов

Сотрудники УФСБ при поддержке ОМОН и СОБР пресекли масштабное хищение нефтепродуктов на территории Ленинградской области, сообщила 17 марта пресс-служба ГУ Росгвардии по региону. По факту произошедшего ГУ МВД возбудило уголовное дело.

Правоохранители считают, что организованная группа делала врезки на магистральном нефтепроводе в Киришском районе с целью кражи дизельного топлива в особо крупном размере.

Похищенные нефтепродукты в дальнейшем продавались на черном рынке. Всего в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики изъяли более 123 тонн нефтепродуктов, а также применявшееся злоумышленниками оборудование. Это грузовик, переделанный для скрытой перевозки похищенного, три тягача и цистерны.

"Ущерб составил свыше 34 миллионов рублей", — поделились подсчетами в Росгвардии.

Ранее стало известно, что за прошедший год в Петербурге и Ленобласти было выявлено свыше 200 случаев хищения бензина сотрудниками полиции. По итогам проверок 20 правоохранителей были уволены.

Андрей Казарлыга, фото: Росгвардия Петербурга