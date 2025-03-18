Сдачу двух ОГЭ для получения аттестата введут в Петербурге

Законопроект об эксперименте, в рамках которого ученики 9-х классов, желающие продолжить обучение на базе СПО, могут сдать итоговые экзамены только по двум обязательным предметам был принят в третьем чтении в Госдуме, сообщила 18 марта пресс-служба ведомства. Особый порядок сдачи распространится на три региона – Москву, Петербург и Липецкую область.

В этих субъектах для получения аттестата об основном общем образовании будет достаточно сдать ОГЭ по русскому языку и математике. Однако, если ученик желает продолжить обучение в школе, ему нужно будет помимо обязательных выбрать для сдачи два дополнительных предмета. При приеме в 10 класс будут учитываться результаты всех четырех сданных экзаменов.

Изначально планировалось, что эксперимент затронет 5 регионов - Москву, Петербург, Ростовскую и Тюменскую области и Республику Северная Осетия – Алания. Ко второму чтению было решено расширить список до 12 субъектов (добавились Липецкая, Нижегородская, Саратовская области, Кемеровская область – Кузбасс, Камчатский и Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ). Однако Министерство просвещения направило в Госдуму письмо, где сообщило, что к реализации эксперимента готовы только Москва, Петербург и Липецкая область.

"Концепция законопроекта осталась той же — речь идет об эксперименте, — но количество участвующих регионов уменьшилось в четыре раза. В основе решения об уменьшении количества пилотных регионов лежит один показатель – качество регионального образования", – прокомментировал изменения председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что по итогам проведения эксперимента в Москве, Петербурге и Липецкой области будет принято решение о расширении его действия на другие регионы.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что министерство продолжит работы над совершенствованием подготовки рабочих специальностей в других регионах.

Напомним, что в январе председатель Госдумы выступал с другими инициативами касательно системы образования. 21 января Володин на пленарном заседании Госдумы заявил, что начальное профессиональное образование должно быть доступно на бесплатной основе. Через несколько дней в своем Telegram-канале он обратился к россиянам с вопросом о возможности учета среднего балла школьного аттестата при поступлении в высшие учебные заведения.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру