"Пулково" получило предостережение из-за превышения загрязнения сточных вод

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в марте 2025 года вынесло предостережение оператору аэропорта "Пулково" ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" о недопустимости нарушений при сбросе сточных вод, следует из ответа ведомства на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.

Письмо из Росприроднадзора парламентарий получил 17 марта. В нем сообщалось, что аэропорт имеет право сбрасывать сточные воды в находящийся рядом Лиговский канал, однако при изучении протоколов лабораторных испытаний за 2024 год были выявлены превышения концентраций загрязняющих веществ.

"Речь идёт о железе и химическом потреблении кислорода, показателе, который используется для оценки уровня органического загрязнения природных и сточных вод", - пояснил Цивилев на своей странице "ВКонтакте".

В Росприроднадзоре напомнили, что согласно действующим нормам сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию запрещен. "В адрес ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Управлением в марте 2025 года объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорится в письме депутату.

UPD: В пресс-службе Пулково отреагировали на новость о вынесенном предостережении.

"Отбор и лабораторный контроль проб сточных вод в аэропорту Пулково на ежемесячной основе осуществляет аккредитованная лаборатория. Данные по результатам отборов регулярно передаются в северо-западное межрегиональное отделение Росприроднадзора.

В течение 2024 года и в первом квартале 2025 года незначительные превышения отдельных показателей выявлены однократно в двух показателях в то время, как в аэропорту регулярно отслеживается 17 различных метрик. При проведении повторных проб превышения обнаружены не были.

Отметим, что на очистных сооружениях аэропорта Пулково применяется многоступенчатая система очистки, включая технологию анодного окисления. По данной технологии сегодня возводят очистные сооружения крупнейшие аэропорты страны", — говорится в сообщении, представленном ЗАКС.Ру пресс-службой оператора воздушной гавани.

фото ЗАКС.Ру