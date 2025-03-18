Стендап-комик Артемий Останин задержан за оскорбительную шутку

Правоохранительные органы задержали стендап-комика Артемия Останина при попытке пересечь границу России, сообщила пресс-служба Следственного комитета России 18 марта. Его подозревают в публичном унижении человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, Останин якобы высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность, на своем выступлении в Москве 15 марта. Запись выступления была опубликована в Сети. На допросе стендап-комик заявил, что не хотел никого оскорблять и извинился за свои слова.

"У меня не было целью оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения", - сказал Останин в опубликованном Следкомом видео.

Расследованием дела занимается главное следственное управление СК России по Москве расследуется. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - лишение свободы от 3 до 6 лет.

В сентябре 2024 года стендап-комика Диму Гаврилова арестовали на 13 суток по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ). За некоторое время до этого на YouTube появился ролик, на котором комик высказывается про российских офицеров и граждан России. После задержания комика у него отменили выступления в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации СК России