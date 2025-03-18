Блокадницу Людмилу Васильеву вызвали в полицию на составление протокола

В отношении блокадницы и активистки Людмилы Васильевой могут составить протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 18 марта издание MR7.

Васильева узнала о вероятной перспективе привлечения к административной ответственности из повестки, пришедшей ей по почте. В документе сообщалось, что она должна явиться в отдел полиции № 28 для составления протокола по ст.20.3.3 КоАП РФ. Как пишет MR7, поводом для внимания правоохранительных органов к активистке мог стать ее плакат, с которым она вышла на Невский проспект 24 февраля 2025 года. При этом в тот день Васильеву задерживать не стали.

Напомним, Людмила Васильева подавала документы на участие в сентябрьских выборах губернатора Петербурга. Кампанию она вела как самовыдвиженка, поэтому ей требовалось собрать подписи горожан в свою поддержку. В конце июня 2024 года стало известно, что из необходимых 73 тысяч автографов ей удалось собрать только 5,5 тысяч.

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