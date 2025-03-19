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Новости 10:19

ЗакС добавил в городской закон центры раннего физического развития детей

фото ЗакС политика ЗакС добавил в городской закон центры раннего физического развития детей

Инициатива о поправках в закон "Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта" получила окончательное одобрение депутатов Законодательного собрания на пленарном заседании 19 марта. Внесенный в июне 2024 года проект преодолел третье чтение и теперь направляется на подпись губернатору.

Поправки расширяют прописанный в действующем законе перечень субъектов физкультурно-спортивной деятельности, добавляя к ним центры раннего физического развития детей. В пояснительной записке отмечается, что проект был разработан с целью приведения городского закона в соответствие c федеральными нормами.

Первое чтение проект преодолел 5 марта. Изначальная редакция проекта предполагала в частности расширение полномочий муниципалитетов с целью содействия центрам раннего физического развития детей. Из окончательной версии проекта это положение исчезло.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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