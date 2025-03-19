Поправки о контейнерных площадках преодолели третье чтение

Законодательное собрание одобрило в третьем чтении поправки в закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", касающиеся нарушений на контейнерных площадках. Сама инициатива связана с актуализацией понятий в сфере обращения с коммунальными отходами.

В используемые в действующем законе формулировки вносится ряд поправок. Так, вместо "контейнерных площадок" предлагается использовать такое словосочетание, как "мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов". Формулу "всех видов контейнеров для сбора отходов, включая крупногабаритные отходы" предлагается сократить до "мусоросборников".

Наконец слова "к площадкам для сбора отходов" депутаты предложили заменить формулировкой "к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов".

Авторами проекта выступили депутаты Алексей Цивилев и Александр Ходосок. Инициатива была зарегистрирована 11 февраля, на пленарное заседание ее вынесли 12 марта.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру