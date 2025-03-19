Потехина: особый порядок сдачи ОГЭ не ущемляет права собравшихся в 10 класс

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая вопросы образования, заявила, что принятый законопроект об особом порядке сдачи ОГЭ не ограничивает права желающих поступить в 10 класс, сообщила "Фонтанка.ру" 18 марта. В соответствии с инициативой собравшимся продолжить обучение в школе теперь необходимо набрать определенное количество баллов.

"Мы намерены проходной балл установить минимальный: „сдал - не сдал", - приводит цитату Потехиной "Фонтанка.ру".

По мнению вице-губернатора, законопроект не ущемляет права и возможности тех, кто планирует получить среднее общее образование, а предоставляет больше возможностей желающим продолжить обучение на базе СПО. Она также подчеркнула, что те, кто не прошел в 10 класс с первого раза, смогут заново освоить программу 9 класса и пересдать ОГЭ.

Потехина напомнила, что перед вступлением в силу закон должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Законопроект об экспериментальном введении особого порядка сдачи ОГЭ был принят Госдумой в третьем чтении 18 марта. В 2025 году в трех регионах страны – Москве, Петербурге и Липецкой области – для получения аттестата выпускникам 9 классов достаточно будет сдать только ОГЭ по русскому языку и математике. Если же ученики хотят продолжить обучение в 10 и 11 классах, им необходимо будет дополнительно сдать 2 экзамена по выбору, а прием в 10 класс будет осуществляться на основании результатов сдачи.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру