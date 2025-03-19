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Новости 11:39

Врио главы Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт

фото ЗакС политика Врио главы Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт

Президент России Владимир Путин предложил занять должность врио главы Ненецкого автономного округа экс-замгубернатора Челябинской области Ирине Гехт во время их встречи в Кремле вечером 18 марта. Гехт приняла предложение.

 "На Север поедете?" — спросил президент.

Путин отметил, что в Ненецком автономном округе ее будет ожидать другая работа – почетная и очень ответственная. Президент подчеркнул, что чиновнице придётся напрямую работать с людьми. Гехт заявила, что готова к этому.

"С учетом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны", - прокомментировала она свое назначение.

Во время встречи Путин уточнил карьерный путь чиновницы – большую часть она проработала в Челябинской области, последний год трудилась в Запорожье, где занимала пост председателя правительства области. В Челябинской области Ирина Гехт занималась вопросами социальной политики: в 2003 году вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Заксобрания, с 2006 года – курировала работу социальной сферы в Общественной палате региона. В 2010 году была назначена первым заместителем министра социальных отношений области, а через год возглавила ведомство. В 2012 году перешла на пост вице-губернатора Челябинской области по социальным вопросам, а в 2013 курировала эту же сферу в качестве зампреда правительства региона.

С 2014 года по 2019 год представляла Челябинскую область в Совете Федераций, где занимала должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В 2019 году вновь стала вице-губернатором региона в социальной сфере. Покинула должность в 2024 году из-за перехода в правительство Запорожской области.

Напомним, что предыдущий глава НАО Юрий Бездудный заявил о своем уходе с поста 18 марта. В своем видеообращении в Telegram-канале он связал свою отставку с переходом на новую должность. Бездудный начал работу в Ненецком автономном округе в 2019 году. Через год, в 2020 году, он возглавил регион. Какую должность теперь займет чиновник – неизвестно. 

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля


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