Врио главы Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт

Президент России Владимир Путин предложил занять должность врио главы Ненецкого автономного округа экс-замгубернатора Челябинской области Ирине Гехт во время их встречи в Кремле вечером 18 марта. Гехт приняла предложение.

"На Север поедете?" — спросил президент.

Путин отметил, что в Ненецком автономном округе ее будет ожидать другая работа – почетная и очень ответственная. Президент подчеркнул, что чиновнице придётся напрямую работать с людьми. Гехт заявила, что готова к этому.

"С учетом стратегии развития Арктики, думаю, что это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны", - прокомментировала она свое назначение.

Во время встречи Путин уточнил карьерный путь чиновницы – большую часть она проработала в Челябинской области, последний год трудилась в Запорожье, где занимала пост председателя правительства области. В Челябинской области Ирина Гехт занималась вопросами социальной политики: в 2003 году вошла в общественный совет при комитете по социальной политике Заксобрания, с 2006 года – курировала работу социальной сферы в Общественной палате региона. В 2010 году была назначена первым заместителем министра социальных отношений области, а через год возглавила ведомство. В 2012 году перешла на пост вице-губернатора Челябинской области по социальным вопросам, а в 2013 курировала эту же сферу в качестве зампреда правительства региона.

С 2014 года по 2019 год представляла Челябинскую область в Совете Федераций, где занимала должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В 2019 году вновь стала вице-губернатором региона в социальной сфере. Покинула должность в 2024 году из-за перехода в правительство Запорожской области.

Напомним, что предыдущий глава НАО Юрий Бездудный заявил о своем уходе с поста 18 марта. В своем видеообращении в Telegram-канале он связал свою отставку с переходом на новую должность. Бездудный начал работу в Ненецком автономном округе в 2019 году. Через год, в 2020 году, он возглавил регион. Какую должность теперь займет чиновник – неизвестно.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля