Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за незаполненный сайт

Главу местной администрации муниципального округа "Аптекарский остров" оштрафовали на 3 тысячи рублей за неразмещение в Интернете информации о деятельности органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга 19 марта. Сейчас эту должность занимает Андрей Мартыненко.

Ранее прокуратура Петроградского района заключила, что на официальном сайте МО "Аптекарский остров" отсутствует информация о работе с обращениями граждан. В связи с этим было возбуждено административное дело, материалы которого были направлены в мировой суд. Согласно карточке дела, решение мировой судья принял еще в феврале 2025 года.

Отметим, что информация о том, кто занимает должность главы местной администрации МО "Аптекарский остров", отсутствует на сайте муниципалитета. В декабре 2024 года ЗАКС.Ру писал, что по делу о мошенничестве (ст. 159 УК) был арестован бывший сотрудник органа Юрий Маслов. До конца октября 2024 года он исполнял обязанности главы местной администрации. В ноябре в муниципалитете выбрали нового главу администрации, им стал Андрей Мартыненко. На сайте мировых судов Петербурга имеется информация о привлечении Мартыненко к ответственности по упомянутой ст. 13.27 КоАП РФ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру