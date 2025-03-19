Суд в Москве отправил под арест стендап-комика Останина

Мещанский районный суд Москвы 19 марта отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщила пресс-служба столичных судов. Под стражей артист останется минимум до 15 мая.

По версии следствия, 15 марта во время выступления Останин "высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". Следственный комитет ходатайствовал об аресте обвиняемого, заявляя, что он может воспользоваться обширными связями в творческих кругах и скрыться. В то же время прокурор, как пишет ТАСС, просил суд назначить Останину меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Сам комик предлагал отправить его под домашний арест. Суд в итоге поддержал ходатайство СК.

Напомним, Артемия Останина задержали 18 марта при попытке уехать из страны. Во время допроса он принес извинения за свою шутку на недавнем выступлении, заявив, что у него не было цели оскорбить кого-то и задеть чьи-либо чувства. По статье 282 УК РФ ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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