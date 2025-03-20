ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:55

Комздрав хочет получить право определять режим работы медиков при их нехватке

фото ЗакС политика Комздрав хочет получить право определять режим работы медиков при их нехватке

Правительство Петербурга намерено получить право определять порядок установления длительности работы медиков по совместительству в случаях, если в поликлиниках и больницах наблюдается нехватка персонала, следует из подготовленного комитетом по здравоохранению законопроекта. Документ опубликован 18 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Поправки вносятся в региональный закон "Об основах организации охраны здоровья граждан". Комитет предлагает дополнить список полномочий Смольного в сфере охраны здоровья пунктом об определении "порядка установления продолжительности работы по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала в учреждениях и иных организациях, <...> где имеется их недостаток".

Ожидается, что изменения коснутся исключительно тех медицинских организаций, которые находятся в ведении города.

Ранее Смольный выложил для прохождения антикоррупционной экспертизы проект об исполнении бюджета Петербурга за 2024 год. Согласно тексту, исполнение расходов казны предлагается утвердить в размере 1,4 трлн рублей при исполнении доходов на уровне 1,35 трлн рублей. Дефицит бюджета обозначен в размере 52,7 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама