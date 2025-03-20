Комздрав хочет получить право определять режим работы медиков при их нехватке

Правительство Петербурга намерено получить право определять порядок установления длительности работы медиков по совместительству в случаях, если в поликлиниках и больницах наблюдается нехватка персонала, следует из подготовленного комитетом по здравоохранению законопроекта. Документ опубликован 18 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Поправки вносятся в региональный закон "Об основах организации охраны здоровья граждан". Комитет предлагает дополнить список полномочий Смольного в сфере охраны здоровья пунктом об определении "порядка установления продолжительности работы по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала в учреждениях и иных организациях, <...> где имеется их недостаток".

Ожидается, что изменения коснутся исключительно тех медицинских организаций, которые находятся в ведении города.

Ранее Смольный выложил для прохождения антикоррупционной экспертизы проект об исполнении бюджета Петербурга за 2024 год. Согласно тексту, исполнение расходов казны предлагается утвердить в размере 1,4 трлн рублей при исполнении доходов на уровне 1,35 трлн рублей. Дефицит бюджета обозначен в размере 52,7 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру