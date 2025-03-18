Проект закона об исполнении бюджета за 2024 год появился на сайте Смольного

Правительство Петербурга представило проект закона об исполнении городского бюджета за 2024 год, документ опубликован 17 марта на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Процедура продлится вплоть до 30 марта.

Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении доходов бюджета Петербурга в размере 1,35 трлн рублей при исполнении расходов в сумме 1,4 трлн рублей. Дефицит казны обозначен в размере 52,7 млрд рублей.

Суммарное значение исполненных налоговых и неналоговых доходов в казну составило 1,3 трлн рублей. Из этой суммы 932,7 млрд принесли поступления от налогов на прибыль, при этом организации дали казне 372,2 млрд, а физические лица — 560,5 млрд рублей.

Расходы бюджета в 2024 году были утверждены на уровне 1,44 трлн рублей. Полностью израсходовать эту сумму не удалось, исполнение расходов составило 1,4 трлн рублей. Неисполненной осталась сумма в размере 39,1 млрд бюджетных средств.

Полностью были исполнены утвержденные расходы на фонд оплаты труда государственных органов Петербурга — они составили в прошлом году 132,3 млн рублей. На материальное обеспечение депутатов Госдумы и их помощников потратили 53,8 млн рублей, затраты на сенаторов и их помощников оказались заметно ниже и составили 3 млн рублей. Расходы на содержание дирекции по обеспечению деятельности представительства Смольного в Москве составили 41,2 млн рублей. Мобилизационная подготовка органов госвласти города потянула на 72,8 млн рублей.

На работу Законодательного собрания за год израсходовали 2,3 млрд рублей. Расходы на нужды ГАТИ составили 482,4 млн рублей, что лишь на 0,8 % не достигло скорректированного плана затрат. Затраты на Жилищную инспекцию были исполнены в полном объеме и составили 436,9 млн рублей. Заметно больше потребовалось, например, комитету имущественных отношений, который извел 55,6 млрд рублей на свою работу. Комитет по благоустройству потратил 42 млрд рублей, комитет по образованию — 27 млрд рублей, а комитет по здравоохранению — 165,4 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру