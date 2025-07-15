ЗакС потратит до 1 млн рублей на покупку подарочных термосов

Петербургское Законодательное собрание объявило 15 июля конкурс на поставку 500 сувенирных термосов, следует из информации на сайте госзакупок. Заплатить за подарочные наборы готовы до 1 млн рублей.

В набор должны входить термос из нержавеющей стали с двумя чашками в комплекте и термочехол. Термос должен вмещать один литр жидкости. На его поверхности предусмотрена гравировка с изображением Мариинского дворца с надписью дугой сверху и снизу "Законодательное собрание Санкт-Петербурга".

Заксобрание регулярно объявляет конкурсы на поставку сувенирной продукции. В мае оно объявило о намерении приобрести 400 подарочных мужских часов за максимальную сумму в размере 10,5 млн рублей. До этого, в апреле, оно собиралось потратить до 981 тысячи рублей за 175 наборов сувенирных автоинструментов. В итоге контракт заключили при цене в 693 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: техническая документация к закупке