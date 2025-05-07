ЗакС приобретет 400 мужских часов за 10,5 млн рублей

Петербургское Законодательное собрание готово заплатить до 10,5 млн рублей за поставку 400 наручных мужских часов, следует из информации на сайте госзакупок. Аксессуары предназначаются для дарения в рамках протокольных мероприятий, говорится в технической документации.

Всего в рамках одной закупки ЗакС рассчитывает получить 20 часов "Хронограф" с черным и 180 с белым циферблатом, а также 200 часов "Академические". Все они должны быть оснащены кварцевым механизмом, иметь водозащиту и быть противоударными. В спецификации "Хронографов" указаны такие функции как секундомер, минутный счетчик, календарная дата, а также телеметрическая и тахиметрическая шкалы. "Академические" таких возможностей лишены, однако эти часы должны обладать несколько большей точностью хода и герметичностью.

Часовым корпусам полагается быть из нержавеющей стали, ремешкам — из натуральной кожи. На задних крышках часов предусмотрена гравировка с текстом "Законодательное собрание Санкт-Петербурга". Изделия должны поставляться в подарочных коробках с изображением Мариинского дворца и герба Петербурга.

В апреле Заксобрание объявляло конкурс на поставку сувенирных автоинструментов, максимальная сумма контракта составляла 981 тысячу рублей. Часы в марте закупала местная администрация МО "Поселок Шушары", заплатить за них были готовы до 1,5 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: аукционная документация