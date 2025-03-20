В Госдуме хотят ограничить распространение инструкций по изготовлению вейпов

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия) предложил ограничить распространение информации о самодельном изготовлении продукции потребления табака, в том числе вейпов, сообщило 20 марта РИА "Новости".

Свою инициативу Антропенко хочет оформить как поправки к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака. Депутат сообщил, что в интернете существует большое количество материалов, в которых присутствует инструкции по изготовлению вейпов, на которые следует распространить регулирование.

"Много видео под названием "Самый простой способ сделать вейп", "Как сделать вейп", "Самодельный вейп за 25 рублей". Считаю, что следует расширить действие проектируемой нормы на подобную информацию, не связанную с непосредственной продажей указанных товаров", - приводит цитату Антропенко РИА "Новости".

Отметим, что законопроект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака прошел первое чтение в Госдуме 19 марта. Инициатива предлагает распространить применение уже существующего механизма досудебной блокировки, который используется в случае выявления онлайн-продаж алкоголя, на продажи табачной продукции.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в январе в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей. Планировалось, что его начнут рассматривать в марте 2025 года, однако в карточке проекта на сайте Госдумы до сих пор не определена дата. Добавим, что правовое управление дало негативный отзыв на инициативу.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру