Мундеп Смоляк выплатит штраф за оскорбление замглавы Центрального района

Мировой судья участка № 210 Центрального района оштрафовала депутата МО "Смольнинское" Павла Смоляка на пять тысяч рублей из-за высказываний в адрес заместительницы главы Центрального района Елены Трофимовой. Дело рассматривалось по статье о публичном оскорблении в интернете (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Трофимова в заседании не участвовала. В свою очередь, Смоляк рассказал, что отправил пост по ошибке, полагая, что ведет личную переписку. Высказанные слова он назвал недопустимыми и добавил, что он и чиновница никогда не испытывали неприязни друг к другу. Запись, по его оценке, оставалась в канале без удаления около 10 часов. Также Смоляк заявил о раскаянии, попросил закрыть дело за его незначительностью и отметил, что трижды приносил ей извинения.

— Процесс вышел за пределы нашего личного конфликта с Еленой Валерьевной, он стал публичным. Для того, чтобы наши враги не тешились, <...> мы с Еленой Валерьевной принадлежим к одному политическому классу: она замглавы администрации, я депутат муниципального совета. Мы православные христиане, поддерживаем специальную военную операцию, выступаем за нашего президента, — аргументировал позицию Смоляк и добавил, что подобные конфликты не красят его самого.

Прокурор против прекращения дела возражал, ссылаясь на "широкий общественный резонанс" в связи с рассматриваемым делом. Произошедшее, по его словам, подвергло риску личную и деловую репутацию Трофимовой и привело ее в "крайне стрессовую ситуацию". В связи с этим прокурор попросил назначить Смоляку штраф в размере 10 тысяч рублей. Это максимальное наказание по вмененному муниципальному депутату правонарушению.

Протокол в отношении Смоляка составили из-за поста в его Telegram-канале, опубликованного ночью 22 февраля. В настоящее время ознакомиться с текстом не представляется возможным, поскольку автор удалил написанное. Позже, 3 марта, он выпустил в канале пост с извинениями в адрес Трофимовой.

"Полторы недели назад позволил себе поведение, которое не красит меня как ленинградца, депутата, вообще, как простого человека. Позволил себе слова, за которые мне стыдно, слова, которые могли ранить другого человека" — написал он тогда и принес чиновнице свои извинения.

Свой пост Смоляк назвал тогда "хамским". При этом он заявил о том, что "в тот же день" против него "посыпала лавина похожих гадостей".

Публичные извинения, впрочем, не уберегли депутата от судебного разбирательства. Как писал Telegram-канал "Ротонда", Трофимова сама обратилась в прокуратуру из-за выпада в свой адрес.

Место в муниципальном совете "Смольнинского" Смоляк получил по итогам выборов в сентябре 2024 года. Решением коллег он был назначен на должность главного редактора муниципальной газеты. В качестве депутата он, в частности, безуспешно пытался сподвигнуть коллег на обсуждение инициативы об отмене закона о комплексном развитии территорий. Также он регулярно критикует действия главы МО Людмилы Смирновой, причем делает это как на заседаниях, так и в личном блоге.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру