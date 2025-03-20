В Приозерске задержали начальника отдела жилполитики из-за жилья для сирот

Начальника отдела по жилищной политике администрации Приозерского муниципального района Ленобласти задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила 20 марта пресс-служба СУ СК России по региону. По этому же делу задержали двух предпринимателей, подозреваемых в мошенничестве.

По версии следствия, начальник отдела жилполитики, занимающаяся закупкой жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, якобы завышала стоимость муниципальных контрактов, иногда более чем в 2 раза. При этом квартиры чаще всего закупались у одних и тех же двух предпринимателей, которые за несколько месяцев до начала торгов будто бы приобретали помещение, оформляли на себя или на доверенных лиц, а после чего перепродавали администрации по завышенной стоимости. По данным следствия, общая сумма контрактов, заключенных с первым бизнесменом в период с 2016 по 2024 год, могла составить более 200 млн рублей, а со вторым – 33 млн рублей в 2023-2024 годах.

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в администрациях Приозерского, Тосненского, Лужского и Выборгского районов области, а также по месту жительства подозреваемых. Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ближайшее время задержанным предъявят обвинение. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечение в виде ареста.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что бывшего руководителя местной администрации МО "Купчино" Константина Борисова приговорили к почти 3 годам колонии по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) при закупке билетов на концерты для жителей округа.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру