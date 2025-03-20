Ленобласть выплатит 1 млн рублей за трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью

В Ленобласти работодателям, устроившим на работу ветеранов СВО с инвалидностью, будут выплачивать 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале 20 марта.

Соответствующее решение Дрозденко принял по итогам встречи с участниками СВО в филиале Фонда "Защитники Отечества" в Выборге. В ней также поучаствовал полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан, который вручил награды родственникам участников спецоперации.

"Есть вопросы по трудоустройству. И есть решение. За приём на постоянную работу инвалидов СВО Ленинградская область будет выплачивать работодателям 1 млн рублей. Дал поручение о подготовке документов", - написал в публикации Дрозденко.

Губернатор также напомнил, что получить профессию или квалификацию бывшие участники спецоперации могут в Кластере комплексной реабилитации и адаптации, расположенном во Всеволожске. Ранее ЗАКС.Ру писал, что во время встречи Дрозденко с заместителем генерального директора компании "Ростех" Максимом Выборных 31 января было решено, что компания окажет поддержку в развитии реабилитационного кластера.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Дрозденко