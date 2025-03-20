Прокуратура просит изъять имущество экс-замглавы УФСИН Петербурга

В Петроградский районный суд Петербурга поступил иск первого заместителя Генерального прокурора России об обращении в доход государства имущества осужденного по делам об убийстве и взятке бывшего заместителя регионального УФСИН Сергея Мойсеенко, сообщила 20 марта в своем telegram-канале глава Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

В иске прокуратуры сообщается, что с 2009-го по 2017 год Мойсеенко заработал всего 11,2 млн рублей. При этом он был обладателем 11 объектов недвижимости в России и четырех — в Испании, а также девяти дорогих автомобилей. Все это оценивается в общей сложности в 185,6 млн рублей.

"Часть имущества была отчуждена путем реальных возмездных сделок, но по заниженной стоимости, а часть через мнимые сделки", - пишет Лебедева.

Прокуратура просит суд обратить в доход государства недвижимость и деньги Мойсеенко на сумму не менее 127,6 млн рублей.

Согласно карточке дела на сайте суда, иск поступил 12 марта, а предварительное заседание назначено на 7 апреля. Помимо Мойсеенко ответчиками значатся еще девять человек.

Напомним, бывший замглавы УФСИН по Петербургу Сергей Мойсеенко был приговорен к 15 годам заключения по делу об убийстве в 2020 году. В 2021 году срок лишения свободы ему увеличили до 18 лет в связи с приговором уже по делу о получении взятки. Мойсеенко был лишен звания полковника.

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