Потапенко заявил о снижении количества мигрантов в Петербурге

По итогам 2024 года количество трудовых мигрантов в Петербурге уменьшилось приблизительно на 60 %, заявил 20 марта вице-губернатор Игорь Потапенко во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Речь идет об иностранных гражданах, находящихся на миграционном учете, следовало из его слов.

Всего на учете в городе находится около 210 тысяч мигрантов, продолжил вице-губернатор. Снижение их количества, по его мнению, обусловлено контролем со стороны правоохранительных органов, который только усиливается. При этом чиновник сослался на "ежедневные мероприятия", проводимые силовиками в Северной столице.

— Благодаря деятельности правоохранительных структур, деятельности правительства, профильных комитетов, многие направления, так скажем, работодателей, где используются трудовые мигранты, выводятся из "серой зоны" оплаты труда, — заявил Потапенко.

Вице-губернатор заявил, что, несмотря на уменьшение количества мигрантов в Петербурге, поступления от выдаваемых им патентов только увеличились с 6 млрд до 9 млрд рублей. При этом он отметил, что правонарушения происходят "в любом социуме, в том числе в социуме наших гостей", и пообещал усилить контроль за мигрантами.

Всего в 2024 году в Петербурге вынесли иностранцам более 13,1 тысячи постановлений о запрете нахождения в России из-за допущенных правонарушений. К настоящему времени более 11,5 тысячи человек покинули город.

Ранее стало известно о проведении силовиками рейда на территории Апраксина двора. Комментируя устроенное мероприятие, Потапенко сообщил о том, что 33 человека получили повестки о явке в военкомат для постановки на учет. Речь шла о бывших иностранцах, которые получили российское гражданство.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Игоря Потапенко