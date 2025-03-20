Росгвардия помогает МВД в проверке Апраксиного двора

Апраксин двор проверяют силовые ведомства 20 марта, сообщила пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа. По сообщениям СМИ, проверочные мероприятия затронули арендаторов павильонов.

В проведении мероприятий участвуют сотрудники органов внутренних дел при поддержке военных Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. Как сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на работницу одного из торговых павильонов, силовики проверяют документы у потенциальных мигрантов. По данным 78.ru, у некоторых продавцов конфисковали товар.

Проверка затронула территорию всего рынка. Помимо силовиков, в ней также принимают участие сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга. Пока что ведомство не опубликовало официальные комментарии.

Отметим, что силовики не первый раз проводят рейд на территории Апраксиного двора. Например, о проверке мигрантов на территории рынка ЗАКС.Ру писал в ноябре 2024 года. До этого подобные рейды состоялись в сентябре и августе того же года.

Напомним, что в феврале на Апраксином дворе по решению суда демонтировали незаконно установленные павильоны. Сам рынок планируют реконструировать, соответствующий проект был одобрен в августе 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала Росгвардии