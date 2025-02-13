В Апраксином дворе демонтировали незаконные торговые павильоны

В Петербурге судебные приставы исполнили решение суда о демонтаже самовольно установленных торговых павильонов на территории Апраксина двора, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал размещение нестационарных объектов незаконным, поскольку территория входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Апраксин двор с Мариинским рынком". Вынесенное судом решение обязывало юридическое лицо устранить нарушения.

Однако требования исполнены не были. Судебные приставы по Центральному району возбудили исполнительное производство. Организацию дважды привлекли к административной ответственности. Также был вынесен исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей.

После предупреждения о возможной уголовной ответственности торговые павильоны все же демонтировали. Судебные приставы получили документы и фотоподтверждения устранения нарушений.

Напомним, что в 2025 году собираются решить судьбу Апраксина двора, об этом в январе рассказал глава комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков. Летом 2024 года был согласован проект реконструкции.

Фото: ЗАКС.Ру